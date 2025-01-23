سعر Lenfi (LENFI)
سعر Lenfi (LENFI) المباشر لليوم هو USD 1.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LENFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lenfi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.33K
- تغيير سعر Lenfi خلال اليوم هو -7.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lenfi مقابل USD هو $ -0.131119547271989 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lenfi مقابل USD هو $ -0.2583584230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lenfi مقابل USD هو $ -0.7731181280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lenfi مقابل USD هو $ +1.1724572589748368 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.131119547271989
|-7.44%
|30 يوم
|$ -0.2583584230
|-15.85%
|60 يوم
|$ -0.7731181280
|-47.43%
|90 يوم
|$ +1.1724572589748368
|+256.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lenfi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
-7.44%
-11.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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