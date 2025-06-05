سعر Lends (LENDS)
سعر Lends (LENDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LENDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.46
- تغيير سعر Lends خلال اليوم هو -3.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.65%
|30 يوم
|$ 0
|-35.04%
|60 يوم
|$ 0
|-34.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.65%
-27.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lends is an all-in-one decentralised finance platform encompassing borrowing, lending, swapping, saving, and peer-to-peer order books. Lends is the flagship lending app on Thorchain with over $140M+ TVL and 300,000 unique users. Through the platform, Thorchain's native ecosystem users utilize access to decentralized finance products including 0% interest, and no liquidation loans founded on an overcollateralized model based on burning instead of interest accrual.
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