توكنوميكس lenda on chain (LENDA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول lenda on chain (LENDA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات lenda on chain (LENDA) Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology. الموقع الرسمي: https://lendaonchain.ai/ اشتر LENDA الآن!

توكنوميكس lenda on chain (LENDA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار lenda on chain (LENDA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K إجمالي العرض: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M العرض المتداول: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139886 $ 0.00139886 $ 0.00139886 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر lenda on chain (LENDA)

توكنوميكس lenda on chain (LENDA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس lenda on chain (LENDA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LENDA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LENDA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LENDA، استكشف السعر المباشر لتوكن LENDA!

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