سعر lenda on chain (LENDA)
سعر lenda on chain (LENDA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 270.42K. يتم تحديث سعر LENDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lenda on chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.72K
- تغيير سعر lenda on chain خلال اليوم هو -37.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ -0.000163023915063169 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000163023915063169
|-37.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر lenda on chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.38%
-37.61%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
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