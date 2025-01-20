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سعر lenda on chain (LENDA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 270.42K . يتم تحديث سعر LENDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق lenda on chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.72K - تغيير سعر lenda on chain خلال اليوم هو -37.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر lenda on chain (LENDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ -0.000163023915063169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر lenda on chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000163023915063169 -37.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر lenda on chain (LENDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر lenda on chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.38% تغير السعر (1يوم) -37.61% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق lenda on chain (LENDA)

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