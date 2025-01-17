سعر Lenard (LENARD)
سعر Lenard (LENARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LENARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lenard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.25
- تغيير سعر Lenard خلال اليوم هو +5.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lenard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lenard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lenard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lenard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.21%
|30 يوم
|$ 0
|-5.63%
|60 يوم
|$ 0
|-18.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lenard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+5.21%
+13.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lenard is the cousin of Lenny the Lemur, who used to run Myspace back in the day. Lenard enjoys being in the sun and drinking coconuts by the beach. One day he found Lenny's laptop under his cabana and was sucked into the Solana ecosystem! Join Lenard on his journey through the Solana blockchain as the cutest new lemur in town.
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