سعر Lemond (LEMD)
سعر Lemond (LEMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lemond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07
- تغيير سعر Lemond خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lemond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lemond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lemond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lemond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-4.81%
|60 يوم
|$ 0
|-17.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lemond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.17%
+7.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lemond is a decentralized, open-source, autonomous non-custodial liquidity market protocol where users can participate as depositors or borrowers.
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