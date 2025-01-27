سعر LemonChain (LEMC)
سعر LemonChain (LEMC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LemonChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.90
- تغيير سعر LemonChain خلال اليوم هو +573.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LemonChain مقابل USD هو $ +0.00028646 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LemonChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LemonChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LemonChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028646
|+573.34%
|30 يوم
|$ 0
|+16.70%
|60 يوم
|$ 0
|+16.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LemonChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+573.34%
+170.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"# Introduction of LEMONCHAIN LEMONCHAIN is an open data ecosystem enhancing the individual patients’ healthcare data authority through the decentralization of EMR (electronic medical record) by blockchain technology. Through the LEMONCHAIN system, individuals can access and utilize their own healthcare data. This system can reduce information asymmetry between individual patients and medical institutions and make them participate in the LEMONCHAIN ecosystem. # Mission and Vision The mission of LEMONCHAIN is to construct an interoperable healthcare data ecosystem that makes people reliably exchange healthcare data and access their own EHR (Electronic Health Record). Therefore , LEMONCHAIN aims to be a standard blockchain protocol & platform for the global healthcare market through the LEMONCHAIN ecosystem. # Participants in the LEMONCHAIN ecosystem use the LEMC token for 1. Paying a charge for exchanging, uploading, and downloading healthcare data. 2. Paying a charge for healthcare services 3. Paying a charge for using the data marketplace, etc. "
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