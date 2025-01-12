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سعر Lemonade Stand Duck (DUCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.89K . يتم تحديث سعر DUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lemonade Stand Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 770.17 - تغيير سعر Lemonade Stand Duck خلال اليوم هو -4.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.43M

أداء سعر Lemonade Stand Duck (DUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lemonade Stand Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lemonade Stand Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lemonade Stand Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lemonade Stand Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lemonade Stand Duck (DUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lemonade Stand Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -4.37% تغير السعر (7 أيام) -17.39%

معلومات سوق Lemonade Stand Duck (DUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: