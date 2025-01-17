سعر Lemon (LEMX)
سعر Lemon (LEMX) المباشر لليوم هو USD 84.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lemon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 630.48K
- تغيير سعر Lemon خلال اليوم هو +10.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lemon مقابل USD هو $ +7.95 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lemon مقابل USD هو $ +34.4966441160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lemon مقابل USD هو $ +38.8669245780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lemon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +7.95
|+10.42%
|30 يوم
|$ +34.4966441160
|+40.98%
|60 يوم
|$ +38.8669245780
|+46.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lemon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+10.42%
+41.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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