سعر Lemmy The Bat (LBAI)
سعر Lemmy The Bat (LBAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر LBAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lemmy The Bat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lemmy The Bat خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
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خلال اليوم، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lemmy The Bat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-2.94%
-42.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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