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سعر Lemmy The Bat (LBAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر LBAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lemmy The Bat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Lemmy The Bat خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B

أداء سعر Lemmy The Bat (LBAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lemmy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lemmy The Bat (LBAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lemmy The Bat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -42.35%

معلومات سوق Lemmy The Bat (LBAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: