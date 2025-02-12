سعر Leia the Cat (LEIA)
سعر Leia the Cat (LEIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leia the Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.09
- تغيير سعر Leia the Cat خلال اليوم هو -6.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leia the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leia the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leia the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leia the Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.51%
|30 يوم
|$ 0
|-6.55%
|60 يوم
|$ 0
|-21.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leia the Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-6.51%
-11.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Leia the Cat: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s cat Leia. LEIA has a 1% tax burn fee that automatically burns 1% on both buys and sells enabling a deflationary model.
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