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سعر Lehman Brothers (LEH) المباشر لليوم هو USD 0.00004457 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LEH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lehman Brothers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.57 - تغيير سعر Lehman Brothers خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lehman Brothers (LEH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ +0.0000151793 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ -0.0000046187 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ +0.0000014820688154671 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.49% 30 يوم $ +0.0000151793 +34.06% 60 يوم $ -0.0000046187 -10.36% 90 يوم $ +0.0000014820688154671 +3.44%

تحليل سعر Lehman Brothers (LEH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lehman Brothers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004427$ 0.00004427 $ 0.00004427 24 ساعة مرتفع $ 0.00004685$ 0.00004685 $ 0.00004685 عالية طوال الوقت $ 0.01053602$ 0.01053602 $ 0.01053602 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -18.65%

معلومات سوق Lehman Brothers (LEH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: