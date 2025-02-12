سعر Lehman Brothers (LEH)
سعر Lehman Brothers (LEH) المباشر لليوم هو USD 0.00004457. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lehman Brothers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.57
- تغيير سعر Lehman Brothers خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ +0.0000151793 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ -0.0000046187 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lehman Brothers مقابل USD هو $ +0.0000014820688154671 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.49%
|30 يوم
|$ +0.0000151793
|+34.06%
|60 يوم
|$ -0.0000046187
|-10.36%
|90 يوم
|$ +0.0000014820688154671
|+3.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lehman Brothers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-2.49%
-18.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Most Liquid Bank on Solana 🏦 $LEH is a meme token and should not be considered as an investment vehicle or a medium for profit. The value of $LEH is not promised or guaranteed. The primary purpose of $LEH is to encourage community engagement and facilitate participation in a community-driven meme culture project.
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