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سعر Legion Network (LGX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legion Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.56K - تغيير سعر Legion Network خلال اليوم هو -0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Legion Network (LGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.89% 30 يوم $ 0 -37.12% 60 يوم $ 0 -51.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Legion Network (LGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legion Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.216937$ 0.216937 $ 0.216937 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.89% تغير السعر (7 أيام) -17.54%

معلومات سوق Legion Network (LGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: