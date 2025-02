ما هو Legion Network ( LGX )

Legion Network is a super blockchain based ecosystem divided into 4 sections that connects creators, large brands, influencers, entrepreneurs – and help them to unleash their potential via cutting edge technologies The Ecosystem consists of -Bluemoon (Collaborative Marketplace and Metaverse) -SaaS solutions -Empower Academy (Watch to earn) -Gaming (Play to earn) and Rewards

