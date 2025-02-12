سعر Legion Network (LGX)
سعر Legion Network (LGX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Legion Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.56K
- تغيير سعر Legion Network خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Legion Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-37.12%
|60 يوم
|$ 0
|-51.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Legion Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.89%
-17.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Legion Network is a super blockchain based ecosystem divided into 4 sections that connects creators, large brands, influencers, entrepreneurs – and help them to unleash their potential via cutting edge technologies The Ecosystem consists of -Bluemoon (Collaborative Marketplace and Metaverse) -SaaS solutions -Empower Academy (Watch to earn) -Gaming (Play to earn) and Rewards
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