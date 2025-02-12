سعر Legion (LEGION)
سعر Legion (LEGION) المباشر لليوم هو USD 0.00076264. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEGION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Legion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03
- تغيير سعر Legion خلال اليوم هو +268.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Legion مقابل USD هو $ +0.00055574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ +0.0012562770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ -0.0004283152 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ -0.0011214394689049985 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00055574
|+268.60%
|30 يوم
|$ +0.0012562770
|+164.73%
|60 يوم
|$ -0.0004283152
|-56.16%
|90 يوم
|$ -0.0011214394689049985
|-59.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Legion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+268.60%
+155.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Legion is an investment and OTC DeFi platform for retail. We provide everyone access to early-stage investments in top Web3 projects and an open OTC marketplace.
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