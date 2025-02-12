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سعر Legion (LEGION) المباشر لليوم هو USD 0.00076264 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LEGION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03 - تغيير سعر Legion خلال اليوم هو +268.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Legion (LEGION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legion مقابل USD هو $ +0.00055574 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ +0.0012562770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ -0.0004283152 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legion مقابل USD هو $ -0.0011214394689049985 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055574 +268.60% 30 يوم $ +0.0012562770 +164.73% 60 يوم $ -0.0004283152 -56.16% 90 يوم $ -0.0011214394689049985 -59.52%

تحليل سعر Legion (LEGION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00020658$ 0.00020658 $ 0.00020658 24 ساعة مرتفع $ 0.00077191$ 0.00077191 $ 0.00077191 عالية طوال الوقت $ 0.03267991$ 0.03267991 $ 0.03267991 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +268.60% تغير السعر (7 أيام) +155.70%

معلومات سوق Legion (LEGION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: