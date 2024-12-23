شعار Legia Warsaw Fan Token

سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG)

USD

مخطط سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) المباشر

$0.289424
$0.289424$0.289424
+0.30%(1D)

سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) لليوم

سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) المباشر لليوم هو USD 0.289424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.44K. يتم تحديث سعر LEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Legia Warsaw Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82
- تغيير سعر Legia Warsaw Fan Token خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.96K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEG.

أداء سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.00110902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.1463348003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0931852664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0725664548518736 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00110902+0.38%
30 يوم$ +0.1463348003+50.56%
60 يوم$ +0.0931852664+32.20%
90 يوم$ +0.0725664548518736+33.46%

تحليل سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legia Warsaw Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.287858
$ 0.287858$ 0.287858

$ 0.289369
$ 0.289369$ 0.289369

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

+0.02%

+0.38%

-8.29%

معلومات سوق Legia Warsaw Fan Token (LEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 269.44K
$ 269.44K$ 269.44K

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

930.96K
930.96K 930.96K

ما هو Legia Warsaw Fan Token ( LEG )

The official Fan Token of Legia Warsaw

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Legia Warsaw Fan Token (LEG)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Legia Warsaw Fan Token (LEG)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة LEG إلى العملات المحلية

1 LEG إلى AUD
A$0.46018416
1 LEG إلى GBP
0.22864496
1 LEG إلى EUR
0.2749528
1 LEG إلى USD
$0.289424
1 LEG إلى MYR
RM1.29661952
1 LEG إلى TRY
10.18483056
1 LEG إلى JPY
¥45.31222144
1 LEG إلى RUB
29.77304688
1 LEG إلى INR
24.60393424
1 LEG إلى IDR
Rp4,668.12837872
1 LEG إلى PHP
16.96314064
1 LEG إلى EGP
￡E.14.71431616
1 LEG إلى BRL
R$1.75680368
1 LEG إلى CAD
C$0.41387632
1 LEG إلى BDT
34.43856176
1 LEG إلى NGN
447.33084016
1 LEG إلى UAH
12.08634624
1 LEG إلى VES
Bs14.760624
1 LEG إلى PKR
Rs80.21675584
1 LEG إلى KZT
151.37164624
1 LEG إلى THB
฿9.91856048
1 LEG إلى TWD
NT$9.45837632
1 LEG إلى CHF
Fr0.25758736
1 LEG إلى HKD
HK$2.24593024
1 LEG إلى MAD
.د.م2.90002848