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سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) المباشر لليوم هو USD 0.289424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.44K . يتم تحديث سعر LEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legia Warsaw Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82 - تغيير سعر Legia Warsaw Fan Token خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 930.96K

أداء سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.00110902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.1463348003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0931852664 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0725664548518736 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00110902 +0.38% 30 يوم $ +0.1463348003 +50.56% 60 يوم $ +0.0931852664 +32.20% 90 يوم $ +0.0725664548518736 +33.46%

تحليل سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legia Warsaw Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.287858$ 0.287858 $ 0.287858 24 ساعة مرتفع $ 0.289369$ 0.289369 $ 0.289369 عالية طوال الوقت $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) -8.29%

معلومات سوق Legia Warsaw Fan Token (LEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: