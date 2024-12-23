سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG)
سعر Legia Warsaw Fan Token (LEG) المباشر لليوم هو USD 0.289424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.44K. يتم تحديث سعر LEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Legia Warsaw Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82
- تغيير سعر Legia Warsaw Fan Token خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.96K
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خلال اليوم، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.00110902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.1463348003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0931852664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Legia Warsaw Fan Token مقابل USD هو $ +0.0725664548518736 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00110902
|+0.38%
|30 يوم
|$ +0.1463348003
|+50.56%
|60 يوم
|$ +0.0931852664
|+32.20%
|90 يوم
|$ +0.0725664548518736
|+33.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Legia Warsaw Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.38%
-8.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The official Fan Token of Legia Warsaw
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