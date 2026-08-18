سعر Legends of Elysium اليوم

السعر المباشر لمشروع Legends of Elysium (LOE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOE.

يحتل Legends of Elysium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,970.67، مع عرض متداول قدره 109.32M LOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.211191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.20.

معلومات سوق Legends of Elysium (LOE)

القيمة السوقية $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K الحجم (24 ساعة) $ 3.20$ 3.20 $ 3.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K إمداد دورة التداول 109.32M 109.32M 109.32M إجمالي العرض 199,000,000.0 199,000,000.0 199,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Legends of Elysium هي $ 13.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.20. العرض المتداول لـ LOE يبلغ 109.32M، مع إجمالي عرض 199000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.43K.