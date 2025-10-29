معلومات سعر Legend of Arcadia (ARCA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01179343 24 ساعة مرتفع $ 0.0119067 عالية طوال الوقت $ 0.089965 أدنى سعر $ 0.0104858 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) +0.62%

سعر Legend of Arcadia (ARCA) في الوقت الحقيقي هو $0.01177955. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARCA بين أدنى سعر $ 0.01179343 وأعلى سعر $ 0.0119067، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARCA على الإطلاق هو $ 0.089965، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0104858.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARCA -0.46% على مدار الساعة الماضية، -0.44% على مدار 24 ساعة، و +0.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Legend of Arcadia (ARCA)

القيمة السوقية $ 3.28M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.81M إمداد دورة التداول 277.33M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Legend of Arcadia هي $ 3.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ARCA يبلغ 277.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.81M.