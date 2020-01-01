توكنوميكس LEGAL (LEGAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LEGAL (LEGAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LEGAL (LEGAL) Building a real-world accountability framework 4 digital offenders. RWA's driving revenue to our holders. How did Legal X come into existence? It is widely acknowledged that the cryptocurrency sector has been infiltrated by unscrupulous individuals, a fact substantiated by on-chain data. 🔹Our objective is to serve as a deterrent against such malfeasance. While we cannot eliminate every fraudulent actor from deceiving their communities, we aim to cultivate a community and establish processes that will act as a protective barrier. As Legal X solidifies its reputation within the cryptocurrency industry, our legal expertise will serve as a hallmark of our identity. 🔹We will advocate for crypto investors who have fallen victim to scams by financing civil or criminal litigation against the wrongdoers in this domain. This encompasses creators, founders, developers, key opinion leaders, and influencers. 🔹Pursuing legal action against any of these parties can be prohibitively expensive for individuals, which is why we are developing a self-funding mechanism. In addition to the legal initiatives of Legal X, we will also create our own cryptocurrency technology and real-world assets to generate revenue for holders of the $LEGAL token. 🔹Having grown accustomed to crypto platforms draining liquidity from our market, we intend to utilize that liquidity to benefit our token holders. Our ultimate ambition is to become a publicly traded company, and once stock tokenization is legalized, we will venture into that arena. 🔹In the meantime, Legal X Global LLC is dedicated to the company's growth, encompassing both the cryptocurrency sector and the pursuit of public company status. الموقع الرسمي: http://www.legal-x.io اشتر LEGAL الآن!

توكنوميكس LEGAL (LEGAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LEGAL (LEGAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 93.81K $ 93.81K $ 93.81K إجمالي العرض: $ 972.14M $ 972.14M $ 972.14M العرض المتداول: $ 972.14M $ 972.14M $ 972.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.81K $ 93.81K $ 93.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر LEGAL (LEGAL)

توكنوميكس LEGAL (LEGAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LEGAL (LEGAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LEGAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LEGAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LEGAL، استكشف السعر المباشر لتوكن LEGAL!

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