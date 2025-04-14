سعر LEGAL (LEGAL)
سعر LEGAL (LEGAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.05K. يتم تحديث سعر LEGAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LEGAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LEGAL خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEGAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEGAL.
خلال اليوم، كان سعر LEGAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LEGAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LEGAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LEGAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LEGAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+0.19%
+62.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building a real-world accountability framework 4 digital offenders. RWA's driving revenue to our holders. How did Legal X come into existence? It is widely acknowledged that the cryptocurrency sector has been infiltrated by unscrupulous individuals, a fact substantiated by on-chain data. 🔹Our objective is to serve as a deterrent against such malfeasance. While we cannot eliminate every fraudulent actor from deceiving their communities, we aim to cultivate a community and establish processes that will act as a protective barrier. As Legal X solidifies its reputation within the cryptocurrency industry, our legal expertise will serve as a hallmark of our identity. 🔹We will advocate for crypto investors who have fallen victim to scams by financing civil or criminal litigation against the wrongdoers in this domain. This encompasses creators, founders, developers, key opinion leaders, and influencers. 🔹Pursuing legal action against any of these parties can be prohibitively expensive for individuals, which is why we are developing a self-funding mechanism. In addition to the legal initiatives of Legal X, we will also create our own cryptocurrency technology and real-world assets to generate revenue for holders of the $LEGAL token. 🔹Having grown accustomed to crypto platforms draining liquidity from our market, we intend to utilize that liquidity to benefit our token holders. Our ultimate ambition is to become a publicly traded company, and once stock tokenization is legalized, we will venture into that arena. 🔹In the meantime, Legal X Global LLC is dedicated to the company's growth, encompassing both the cryptocurrency sector and the pursuit of public company status.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LEGAL إلى VND
₫--
|1 LEGAL إلى AUD
A$--
|1 LEGAL إلى GBP
￡--
|1 LEGAL إلى EUR
€--
|1 LEGAL إلى USD
$--
|1 LEGAL إلى MYR
RM--
|1 LEGAL إلى TRY
₺--
|1 LEGAL إلى JPY
¥--
|1 LEGAL إلى RUB
₽--
|1 LEGAL إلى INR
₹--
|1 LEGAL إلى IDR
Rp--
|1 LEGAL إلى KRW
₩--
|1 LEGAL إلى PHP
₱--
|1 LEGAL إلى EGP
￡E.--
|1 LEGAL إلى BRL
R$--
|1 LEGAL إلى CAD
C$--
|1 LEGAL إلى BDT
৳--
|1 LEGAL إلى NGN
₦--
|1 LEGAL إلى UAH
₴--
|1 LEGAL إلى VES
Bs--
|1 LEGAL إلى PKR
Rs--
|1 LEGAL إلى KZT
₸--
|1 LEGAL إلى THB
฿--
|1 LEGAL إلى TWD
NT$--
|1 LEGAL إلى AED
د.إ--
|1 LEGAL إلى CHF
Fr--
|1 LEGAL إلى HKD
HK$--
|1 LEGAL إلى MAD
.د.م--
|1 LEGAL إلى MXN
$--