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سعر Legacy ICHI (ICHI) المباشر لليوم هو USD 0.659436 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legacy ICHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K - تغيير سعر Legacy ICHI خلال اليوم هو +4.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Legacy ICHI (ICHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ +0.03008486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.0403724523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.2903094452 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.2765471267451989 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03008486 +4.78% 30 يوم $ -0.0403724523 -6.12% 60 يوم $ -0.2903094452 -44.02% 90 يوم $ -0.2765471267451989 -29.54%

تحليل سعر Legacy ICHI (ICHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legacy ICHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.622056$ 0.622056 $ 0.622056 24 ساعة مرتفع $ 0.659872$ 0.659872 $ 0.659872 عالية طوال الوقت $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 تغير السعر (1 ساعة) +1.25% تغير السعر (1يوم) +4.78% تغير السعر (7 أيام) +1.23%

معلومات سوق Legacy ICHI (ICHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: