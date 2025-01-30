سعر Legacy ICHI (ICHI)
سعر Legacy ICHI (ICHI) المباشر لليوم هو USD 0.659436. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Legacy ICHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K
- تغيير سعر Legacy ICHI خلال اليوم هو +4.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ +0.03008486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.0403724523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.2903094452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Legacy ICHI مقابل USD هو $ -0.2765471267451989 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03008486
|+4.78%
|30 يوم
|$ -0.0403724523
|-6.12%
|60 يوم
|$ -0.2903094452
|-44.02%
|90 يوم
|$ -0.2765471267451989
|-29.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Legacy ICHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+4.78%
+1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.
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