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سعر Legacy Frax Dollar (FRAX) المباشر لليوم هو USD 0.999769 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.81M . يتم تحديث سعر FRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legacy Frax Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Legacy Frax Dollar خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 314.90M

أداء سعر Legacy Frax Dollar (FRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legacy Frax Dollar مقابل USD هو $ +0.00014767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legacy Frax Dollar مقابل USD هو $ -0.0005446741 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legacy Frax Dollar مقابل USD هو $ +0.0002506420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legacy Frax Dollar مقابل USD هو $ +0.0029850639332414 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014767 +0.01% 30 يوم $ -0.0005446741 -0.05% 60 يوم $ +0.0002506420 +0.03% 90 يوم $ +0.0029850639332414 +0.30%

تحليل سعر Legacy Frax Dollar (FRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legacy Frax Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999304$ 0.999304 $ 0.999304 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Legacy Frax Dollar (FRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: