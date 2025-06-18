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سعر Legacy BOLD (BOLD) المباشر لليوم هو USD 0.994533 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M . يتم تحديث سعر BOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Legacy BOLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Legacy BOLD خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.59M

أداء سعر Legacy BOLD (BOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Legacy BOLD مقابل USD هو $ -0.0023403774036936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Legacy BOLD مقابل USD هو $ -0.0037995138 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Legacy BOLD مقابل USD هو $ -0.0084492540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Legacy BOLD مقابل USD هو $ -0.003922478549619 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0023403774036936 -0.23% 30 يوم $ -0.0037995138 -0.38% 60 يوم $ -0.0084492540 -0.84% 90 يوم $ -0.003922478549619 -0.39%

تحليل سعر Legacy BOLD (BOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Legacy BOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.964543$ 0.964543 $ 0.964543 24 ساعة مرتفع $ 0.997467$ 0.997467 $ 0.997467 عالية طوال الوقت $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -0.66%

معلومات سوق Legacy BOLD (BOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: