سعر LEEROY JENKINS (LEEROY)
سعر LEEROY JENKINS (LEEROY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEEROY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LEEROY JENKINS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39K
- تغيير سعر LEEROY JENKINS خلال اليوم هو +1.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LEEROY JENKINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LEEROY JENKINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LEEROY JENKINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LEEROY JENKINS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.52%
|30 يوم
|$ 0
|-55.79%
|60 يوم
|$ 0
|-61.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LEEROY JENKINS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.52%
-25.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LEEROY is a meme token based on ERC-20 blockchain with active community activity.
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