سعر Lecksis (LEKS)
سعر Lecksis (LEKS) المباشر لليوم هو USD 0.00277661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lecksis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.01K
- تغيير سعر Lecksis خلال اليوم هو -7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lecksis مقابل USD هو $ -0.000217172908073313 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lecksis مقابل USD هو $ -0.0011058240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lecksis مقابل USD هو $ -0.0012140296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lecksis مقابل USD هو $ -0.003723359353319275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000217172908073313
|-7.25%
|30 يوم
|$ -0.0011058240
|-39.82%
|60 يوم
|$ -0.0012140296
|-43.72%
|90 يوم
|$ -0.003723359353319275
|-57.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lecksis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-7.25%
-7.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.
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