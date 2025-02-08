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سعر Leandro Lopes (LOPES) المباشر لليوم هو USD 0.00596935 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOPES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leandro Lopes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.89 - تغيير سعر Leandro Lopes خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leandro Lopes (LOPES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leandro Lopes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leandro Lopes مقابل USD هو $ -0.0011665363 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leandro Lopes مقابل USD هو $ -0.0026926633 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leandro Lopes مقابل USD هو $ -0.013011426265537694 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0011665363 -19.54% 60 يوم $ -0.0026926633 -45.10% 90 يوم $ -0.013011426265537694 -68.55%

تحليل سعر Leandro Lopes (LOPES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leandro Lopes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -25.12%

معلومات سوق Leandro Lopes (LOPES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: