سعر LE7EL (L7L)
سعر LE7EL (L7L) المباشر لليوم هو USD 0.00419635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 785.27K. يتم تحديث سعر L7L مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LE7EL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.92
- تغيير سعر LE7EL خلال اليوم هو -4.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 187.10M
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خلال اليوم، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ -0.000205820597543078 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ -0.0006960452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000205820597543078
|-4.67%
|30 يوم
|$ -0.0006960452
|-16.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LE7EL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-4.67%
-6.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LE7EL is a Web3 gaming infrastructure layer designed to power the next generation of games. Their goal is to enable seamless, engaging gaming experiences powered by decentralized technology, UX abstraction, and generative AI. - Play: Enjoy an interconnected universe of games with a smooth, Web2-like experience. Players can immerse themselves in unique games and worlds, with blockchain seamlessly integrated in the background to enhance security and digital property rights. - Own: LE7EL empowers players to truly own their in-game assets and avatars. With on-chain assets and a unified currency ($L7L), players can buy, sell, or trade across games, ensuring strong digital property rights and sustainable revenue models. - Create: Generative AI tools and decentralized infrastructure make it faster and more efficient for creators to build their own worlds and games. Whether you’re a professional developer or an aspiring creator, LE7EL's tools and integrations are designed to simplify the creative process, allowing you to publish, monetize, and retain full control over your creations. $L7L Token The $L7L token is central to the network's economy, serving as a medium for payments, incentives, and governance, ensuring fair value distribution among all stakeholders: Players, Creators, Contributors, and Operators.
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