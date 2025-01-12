احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر L7L مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر L7L.

سعر LE7EL (L7L) المباشر لليوم هو USD 0.00419635 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 785.27K . يتم تحديث سعر L7L مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LE7EL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.92 - تغيير سعر LE7EL خلال اليوم هو -4.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 187.10M

أداء سعر LE7EL (L7L) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ -0.000205820597543078 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ -0.0006960452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LE7EL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000205820597543078 -4.67% 30 يوم $ -0.0006960452 -16.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LE7EL (L7L)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LE7EL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00419478$ 0.00419478 $ 0.00419478 24 ساعة مرتفع $ 0.00440346$ 0.00440346 $ 0.00440346 عالية طوال الوقت $ 0.00772617$ 0.00772617 $ 0.00772617 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -4.67% تغير السعر (7 أيام) -6.36%

معلومات سوق LE7EL (L7L)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: