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سعر Le Bleu Elefant (BLEU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 824.85K . يتم تحديث سعر BLEU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Le Bleu Elefant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.33K - تغيير سعر Le Bleu Elefant خلال اليوم هو +7.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Le Bleu Elefant (BLEU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.62% 30 يوم $ 0 +43.34% 60 يوم $ 0 +13.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Le Bleu Elefant (BLEU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Le Bleu Elefant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00343978$ 0.00343978 $ 0.00343978 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +7.62% تغير السعر (7 أيام) +122.55%

معلومات سوق Le Bleu Elefant (BLEU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: