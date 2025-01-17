سعر Le Bleu Elefant (BLEU)
سعر Le Bleu Elefant (BLEU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 824.85K. يتم تحديث سعر BLEU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Le Bleu Elefant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.33K
- تغيير سعر Le Bleu Elefant خلال اليوم هو +7.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Le Bleu Elefant مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.62%
|30 يوم
|$ 0
|+43.34%
|60 يوم
|$ 0
|+13.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Le Bleu Elefant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+7.62%
+122.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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