سعر LBK (LBK)
سعر LBK (LBK) المباشر لليوم هو USD 0.01925372. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LBK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LBK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19M
- تغيير سعر LBK خلال اليوم هو -1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LBK مقابل USD هو $ -0.0002231960607377 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LBK مقابل USD هو $ +0.0070356962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LBK مقابل USD هو $ +0.0133288555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LBK مقابل USD هو $ +0.0094136440601879 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002231960607377
|-1.14%
|30 يوم
|$ +0.0070356962
|+36.54%
|60 يوم
|$ +0.0133288555
|+69.23%
|90 يوم
|$ +0.0094136440601879
|+95.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LBK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-1.14%
-18.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.
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