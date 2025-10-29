معلومات سعر Lazer Eyez (LZR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -6.15% تغير السعر (7 أيام) -3.11% تغير السعر (7 أيام) -3.11%

سعر Lazer Eyez (LZR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LZR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLZR على الإطلاق هو $ 0.00284929، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LZR +0.95% على مدار الساعة الماضية، -6.15% على مدار 24 ساعة، و -3.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lazer Eyez (LZR)

القيمة السوقية $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K إمداد دورة التداول 999.41M 999.41M 999.41M إجمالي العرض 999,406,670.674042 999,406,670.674042 999,406,670.674042

القيمة السوقية الحالية لـ Lazer Eyez هي $ 14.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LZR يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999406670.674042. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.55K.