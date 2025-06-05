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سعر Layerzero Bridged swETH (SWETH) المباشر لليوم هو USD 2,844.06 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر SWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Layerzero Bridged swETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Layerzero Bridged swETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 636.47

أداء سعر Layerzero Bridged swETH (SWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Layerzero Bridged swETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Layerzero Bridged swETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Layerzero Bridged swETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Layerzero Bridged swETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Layerzero Bridged swETH (SWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Layerzero Bridged swETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,877.26$ 2,877.26 $ 2,877.26 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Layerzero Bridged swETH (SWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: