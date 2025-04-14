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سعر LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99818 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LayerZero Bridged frxUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.00 - تغيير سعر LayerZero Bridged frxUSD خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ +0.00256075 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00256075 +0.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LayerZero Bridged frxUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.983894$ 0.983894 $ 0.983894 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: