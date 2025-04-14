سعر LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD)
سعر LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LayerZero Bridged frxUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.00
- تغيير سعر LayerZero Bridged frxUSD خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ +0.00256075 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LayerZero Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00256075
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LayerZero Bridged frxUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+0.26%
-0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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