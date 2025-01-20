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سعر Layer2DAO (L2DAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر L2DAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Layer2DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.32 - تغيير سعر Layer2DAO خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Layer2DAO (L2DAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.86% 30 يوم $ 0 -45.63% 60 يوم $ 0 -51.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Layer2DAO (L2DAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Layer2DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0255731$ 0.0255731 $ 0.0255731 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -7.89%

معلومات سوق Layer2DAO (L2DAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: