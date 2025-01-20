سعر Layer2DAO (L2DAO)
سعر Layer2DAO (L2DAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر L2DAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Layer2DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.32
- تغيير سعر Layer2DAO خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Layer2DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.86%
|30 يوم
|$ 0
|-45.63%
|60 يوم
|$ 0
|-51.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Layer2DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.86%
-7.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.
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