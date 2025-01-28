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سعر Layer One X (L1X) المباشر لليوم هو USD 28.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر L1X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Layer One X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K - تغيير سعر Layer One X خلال اليوم هو -3.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Layer One X (L1X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ -1.16990725095608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.16990725095608 -3.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Layer One X (L1X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Layer One X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 17.07$ 17.07 $ 17.07 24 ساعة مرتفع $ 30.55$ 30.55 $ 30.55 عالية طوال الوقت $ 162.34$ 162.34 $ 162.34 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -3.95% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Layer One X (L1X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: