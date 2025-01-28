سعر Layer One X (L1X)
سعر Layer One X (L1X) المباشر لليوم هو USD 28.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر L1X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Layer One X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر Layer One X خلال اليوم هو -3.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ -1.16990725095608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Layer One X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.16990725095608
|-3.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Layer One X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-3.95%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.
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