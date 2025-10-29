سعر Law Service Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Law Service Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LST بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن LST

معلومات سعر LST

الوثيقة البيضاء لـ LST

الموقع الرسمي لـ LST

اقتصاد توكن LST

توقعات سعر LST

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Law Service Token

سعر Law Service Token (LST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LST إلى USD:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Law Service Token (LST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:25:36 (UTC+8)

معلومات سعر Law Service Token (LST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Law Service Token (LST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLST على الإطلاق هو $ 0.154729، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LST -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Law Service Token (LST)

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Law Service Token هي $ 25.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LST يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.00K.

سجل سعر Law Service Token (LST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Law Service Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Law Service Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Law Service Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Law Service Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0-25.59%
90 يوم$ 0--

ما هو Law Service Token ( LST )

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Law Service Token (LST)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Law Service Token (USD)

كم ستكون قيمة Law Service Token (LST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Law Service Token (LST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Law Service Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Law Service Token!

عملة LST إلى العملات المحلية

توكنوميكس Law Service Token (LST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Law Service Token (LST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Law Service Token (LST)

كم يساوي Law Service Token (LST) اليوم؟
سعر LST المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LST إلى USD الحالي؟
سعر LST إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Law Service Token ؟
القيمة السوقية لعملة LST هي $ 25.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LST؟
العرض المتداول لتوكن LST هو 200.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LST؟
حقق LST سعرًا قياسيًا قدره 0.154729 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 LST.
ما هو حجم تداول LST؟
حجم تداول LST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LST هذا العام؟
قد يرتفع LST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LST لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:25:36 (UTC+8)

تحديثات Law Service Token (LST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,099.95
$113,099.95$113,099.95

-1.34%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.73
$4,007.73$4,007.73

-2.17%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04378
$0.04378$0.04378

-5.72%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1743
$3.1743$3.1743

-17.70%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.73
$4,007.73$4,007.73

-2.17%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,099.95
$113,099.95$113,099.95

-1.34%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6463
$2.6463$2.6463

+0.39%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19529
$0.19529$0.19529

-2.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13427
$0.13427$0.13427

+6,613.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003540
$0.00003540$0.00003540

+444.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.177
$2.177$2.177

+190.26%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009012
$0.0009012$0.0009012

+95.61%