توكنوميكس Law of Attraction (LOA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Law of Attraction (LOA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Law of Attraction (LOA) $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. الموقع الرسمي: https://thelawofattractioncoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418 اشتر LOA الآن!

توكنوميكس Law of Attraction (LOA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Law of Attraction (LOA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 632.50K $ 632.50K $ 632.50K إجمالي العرض: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M العرض المتداول: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 632.50K $ 632.50K $ 632.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00110335 $ 0.00110335 $ 0.00110335 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00021268 $ 0.00021268 $ 0.00021268 السعر الحالي: $ 0.00086507 $ 0.00086507 $ 0.00086507 معرفة المزيد عن سعر Law of Attraction (LOA)

توكنوميكس Law of Attraction (LOA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Law of Attraction (LOA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOA، استكشف السعر المباشر لتوكن LOA!

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