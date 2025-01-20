سعر Law of Attraction (LOA)
سعر Law of Attraction (LOA) المباشر لليوم هو USD 0.00121678. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Law of Attraction الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر Law of Attraction خلال اليوم هو -10.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Law of Attraction مقابل USD هو $ -0.000142818232358046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Law of Attraction مقابل USD هو $ -0.0005932754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Law of Attraction مقابل USD هو $ -0.0010209291 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Law of Attraction مقابل USD هو $ -0.006785068943861089 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000142818232358046
|-10.50%
|30 يوم
|$ -0.0005932754
|-48.75%
|60 يوم
|$ -0.0010209291
|-83.90%
|90 يوم
|$ -0.006785068943861089
|-84.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Law of Attraction: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.73%
-10.50%
-21.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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