سعر Law Blocks AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Law Blocks AI (LBT) اليوم هو $ 0.293461، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LBT الحالي إلى USD هو $ 0.293461 لكل LBT.

يحتل Law Blocks AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72,056,774، مع عرض متداول قدره 245.00M LBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LBT بين $ 0.293278 (أدنى) و$ 0.296313 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297974، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01953918.

على المدى القصير، تحرك LBT بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 622.98K.

معلومات سوق Law Blocks AI (LBT)

القيمة السوقية $ 72.06M$ 72.06M $ 72.06M الحجم (24 ساعة) $ 622.98K$ 622.98K $ 622.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 294.11M$ 294.11M $ 294.11M إمداد دورة التداول 245.00M 245.00M 245.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Law Blocks AI هي $ 72.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 622.98K. العرض المتداول لـ LBT يبلغ 245.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 294.11M.