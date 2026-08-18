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سعر Law Blocks AI المباشر اليوم هو 0.293461 USD. القيمة السوقية لـ LBT هي 72,056,774 USD. تابع تحديثات أسعار LBT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Law Blocks AI المباشر اليوم هو 0.293461 USD. القيمة السوقية لـ LBT هي 72,056,774 USD. تابع تحديثات أسعار LBT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر LBT

ما هو LBT

الوثيقة البيضاء لـ LBT

الموقع الرسمي لـ LBT

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سعر Law Blocks AI (LBT)

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السعر المباشر لـ 1 LBT إلى USD:

$0.293592
$0.293592$0.293592
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Law Blocks AI (LBT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:29:25 (UTC+8)

سعر Law Blocks AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Law Blocks AI (LBT) اليوم هو $ 0.293461، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LBT الحالي إلى USD هو $ 0.293461 لكل LBT.

يحتل Law Blocks AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72,056,774، مع عرض متداول قدره 245.00M LBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LBT بين $ 0.293278 (أدنى) و$ 0.296313 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297974، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01953918.

على المدى القصير، تحرك LBT بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 622.98K.

معلومات سوق Law Blocks AI (LBT)

$ 72.06M
$ 72.06M$ 72.06M

$ 622.98K
$ 622.98K$ 622.98K

$ 294.11M
$ 294.11M$ 294.11M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Law Blocks AI هي $ 72.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 622.98K. العرض المتداول لـ LBT يبلغ 245.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 294.11M.

سجل سعر Law Blocks AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.293278
$ 0.293278$ 0.293278
24 ساعة منخفض
$ 0.296313
$ 0.296313$ 0.296313
24 ساعة مرتفع

$ 0.293278
$ 0.293278$ 0.293278

$ 0.296313
$ 0.296313$ 0.296313

$ 0.297974
$ 0.297974$ 0.297974

$ 0.01953918
$ 0.01953918$ 0.01953918

-0.15%

-0.65%

-0.79%

-0.79%

سجل سعر Law Blocks AI (LBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Law Blocks AI مقابل USD هو $ -0.001921963047769704 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Law Blocks AI مقابل USD هو $ -0.0020026952 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Law Blocks AI مقابل USD هو $ +0.0308375274 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Law Blocks AI مقابل USD هو $ -0.00058743429952066 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001921963047769704-0.65%
30 يوم$ -0.0020026952-0.68%
60 يوم$ +0.0308375274+10.51%
90 يوم$ -0.00058743429952066-0.00%

توقعات أسعار Law Blocks AI

Law Blocks AI (LBT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LBT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLaw Blocks AI (LBT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Law Blocks AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Law Blocks AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LBT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Law Blocks AI.

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المصدر Law Blocks AI (LBT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Legal

نبذة عن Law Blocks AI

ما هو السعر الحالي لـ Law Blocks AI؟

يتم تداول Law Blocks AI (LBT) بسعر $0.293461، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Law Blocks AI في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Artificial Intelligence (AI),Legal,XDC Ecosystem,AI Applications، غالبًا ما يدعم LBT وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول LBT اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل LBT حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Law Blocks AI؟

يوجد اليوم 244997999.0 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب LBT؟

يحمل Law Blocks AI حاليًا الترتيب #314 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $72056774، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Law Blocks AI خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة -0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Law Blocks AI بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Artificial Intelligence (AI),Legal,XDC Ecosystem,AI Applications، يُظهر LBT نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Law Blocks AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:29:25 (UTC+8)

تحديثات Law Blocks AI (LBT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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