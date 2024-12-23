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سعر Law Blocks (LBT) المباشر لليوم هو USD 0.110171 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.68M . يتم تحديث سعر LBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Law Blocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.11K - تغيير سعر Law Blocks خلال اليوم هو -0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 215.00M

أداء سعر Law Blocks (LBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ -0.0005558294220164 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ -0.0039605262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ +0.0214599997 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005558294220164 -0.50% 30 يوم $ -0.0039605262 -3.59% 60 يوم $ +0.0214599997 +19.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Law Blocks (LBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Law Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.108919$ 0.108919 $ 0.108919 24 ساعة مرتفع $ 0.110954$ 0.110954 $ 0.110954 عالية طوال الوقت $ 0.291525$ 0.291525 $ 0.291525 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -0.50% تغير السعر (7 أيام) -0.53%

معلومات سوق Law Blocks (LBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: