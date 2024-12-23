سعر Law Blocks (LBT)
سعر Law Blocks (LBT) المباشر لليوم هو USD 0.110171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.68M. يتم تحديث سعر LBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Law Blocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.11K
- تغيير سعر Law Blocks خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.00M
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خلال اليوم، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ -0.0005558294220164 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ -0.0039605262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ +0.0214599997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Law Blocks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005558294220164
|-0.50%
|30 يوم
|$ -0.0039605262
|-3.59%
|60 يوم
|$ +0.0214599997
|+19.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Law Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-0.50%
-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Law Blocks is a user-friendly, time saving and community-driven truly smart truly legal contract-based platform for creating legal documents (on blockchain technology) such as Agreements, Power of Attorney, Business Contracts, Declarations, Affidavits, Memorandum of Understanding, etc. subject to yourselves following the prevalent laws in the country in which it has to be acted upon and subject to yourselves following the process of ensuring the validity of those documents in accordance with law, which is cryptographically signed by each party thereby acknowledging their covenants.
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