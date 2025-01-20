سعر LAW (LAW)
سعر LAW (LAW) المباشر لليوم هو USD 0.04332611. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LAW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.74
- تغيير سعر LAW خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAW مقابل USD هو $ +0.0538304213 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAW مقابل USD هو $ +0.0399583151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAW مقابل USD هو $ +0.02416477277802662 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ +0.0538304213
|+124.24%
|60 يوم
|$ +0.0399583151
|+92.23%
|90 يوم
|$ +0.02416477277802662
|+126.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LAW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.09%
+22.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlockNG issued LawPunks, a widely popular series of NFTs on smartBCH. LAW is a native token for the NFT market and is distributed via Fair Launch.
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