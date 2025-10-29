معلومات سعر Laura AI (LAURA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02523582$ 0.02523582 $ 0.02523582 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -15.39% تغير السعر (7 أيام) -15.39%

سعر Laura AI (LAURA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAURA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAURA على الإطلاق هو $ 0.02523582، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAURA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -15.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Laura AI (LAURA)

القيمة السوقية $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Laura AI هي $ 6.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAURA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.11K.