سعر Launchpool (LPOOL)
سعر Launchpool (LPOOL) المباشر لليوم هو USD 0.053269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LPOOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Launchpool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.58K
- تغيير سعر Launchpool خلال اليوم هو +9.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Launchpool مقابل USD هو $ +0.00458748 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Launchpool مقابل USD هو $ -0.0076407242 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Launchpool مقابل USD هو $ +0.0165946891 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Launchpool مقابل USD هو $ -0.01258875905756304 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00458748
|+9.42%
|30 يوم
|$ -0.0076407242
|-14.34%
|60 يوم
|$ +0.0165946891
|+31.15%
|90 يوم
|$ -0.01258875905756304
|-19.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Launchpool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+9.42%
-21.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals. Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts.
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