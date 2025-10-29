معلومات سعر Launchium (LNCHM) في (USD)

سعر Launchium (LNCHM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LNCHM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLNCHM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LNCHM +1.00% على مدار الساعة الماضية، -2.35% على مدار 24 ساعة، و -19.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Launchium (LNCHM)

القيمة السوقية الحالية لـ Launchium هي $ 13.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LNCHM يبلغ 933.95M، مع إجمالي عرض 933946118.2794385. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.99K.