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سعر LaunchBlock (LBP) المباشر لليوم هو USD 0.00003318 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LBP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LaunchBlock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K - تغيير سعر LaunchBlock خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LaunchBlock (LBP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.0000202682 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.0000280121 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.00014500916214347246 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ -0.0000202682 -61.08% 60 يوم $ -0.0000280121 -84.42% 90 يوم $ -0.00014500916214347246 -81.37%

تحليل سعر LaunchBlock (LBP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LaunchBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003311$ 0.00003311 $ 0.00003311 24 ساعة مرتفع $ 0.00003359$ 0.00003359 $ 0.00003359 عالية طوال الوقت $ 0.04245623$ 0.04245623 $ 0.04245623 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -2.61%

معلومات سوق LaunchBlock (LBP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: