سعر LaunchBlock (LBP)
سعر LaunchBlock (LBP) المباشر لليوم هو USD 0.00003318. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LaunchBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K
- تغيير سعر LaunchBlock خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.0000202682 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.0000280121 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LaunchBlock مقابل USD هو $ -0.00014500916214347246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.07%
|30 يوم
|$ -0.0000202682
|-61.08%
|60 يوم
|$ -0.0000280121
|-84.42%
|90 يوم
|$ -0.00014500916214347246
|-81.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LaunchBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.07%
-2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launchblock, the decentralized Launch Pad which provides all users with the ecosystem to access early stage projects whilst maximizing the benefits of decentralized finance (De-Fi). Decreasing expense and providing significant opportunity, Launchblock is the one-stop-shop for all projects launching and users accessing a Launch Pad.
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