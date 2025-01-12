سعر Latte (LATTE)
سعر Latte (LATTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.33K. يتم تحديث سعر LATTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Latte الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.95
- تغيير سعر Latte خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 823.68M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LATTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LATTE.
خلال اليوم، كان سعر Latte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Latte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Latte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Latte مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-25.81%
|60 يوم
|$ 0
|-19.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Latte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+0.38%
-15.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LATTE is a unique memecoin designed to combine the cozy charm of coffee culture with the innovative potential of blockchain technology. Our mission is to create a fun, engaging, and financially rewarding experience for both crypto enthusiasts and coffee lovers. With a vibrant community, innovative financial strategies, and a commitment to transparency, $LATTE offers a unique blend of fun and financial opportunity. Join us in brewing success and exploring new heights in the world of DeFi!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LATTE إلى AUD
A$--
|1 LATTE إلى GBP
￡--
|1 LATTE إلى EUR
€--
|1 LATTE إلى USD
$--
|1 LATTE إلى MYR
RM--
|1 LATTE إلى TRY
₺--
|1 LATTE إلى JPY
¥--
|1 LATTE إلى RUB
₽--
|1 LATTE إلى INR
₹--
|1 LATTE إلى IDR
Rp--
|1 LATTE إلى PHP
₱--
|1 LATTE إلى EGP
￡E.--
|1 LATTE إلى BRL
R$--
|1 LATTE إلى CAD
C$--
|1 LATTE إلى BDT
৳--
|1 LATTE إلى NGN
₦--
|1 LATTE إلى UAH
₴--
|1 LATTE إلى VES
Bs--
|1 LATTE إلى PKR
Rs--
|1 LATTE إلى KZT
₸--
|1 LATTE إلى THB
฿--
|1 LATTE إلى TWD
NT$--
|1 LATTE إلى CHF
Fr--
|1 LATTE إلى HKD
HK$--
|1 LATTE إلى MAD
.د.م--