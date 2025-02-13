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سعر LATENT ARENA (LATENT) المباشر لليوم هو USD 0.00035689 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.53K . يتم تحديث سعر LATENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LATENT ARENA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22M - تغيير سعر LATENT ARENA خلال اليوم هو -38.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر LATENT ARENA (LATENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ -0.000221647309135922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000221647309135922 -38.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LATENT ARENA (LATENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LATENT ARENA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00033049$ 0.00033049 $ 0.00033049 24 ساعة مرتفع $ 0.00061777$ 0.00061777 $ 0.00061777 عالية طوال الوقت $ 0.00061777$ 0.00061777 $ 0.00061777 تغير السعر (1 ساعة) -25.66% تغير السعر (1يوم) -38.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق LATENT ARENA (LATENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: