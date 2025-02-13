سعر LATENT ARENA (LATENT)
سعر LATENT ARENA (LATENT) المباشر لليوم هو USD 0.00035689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.53K. يتم تحديث سعر LATENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LATENT ARENA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22M
- تغيير سعر LATENT ARENA خلال اليوم هو -38.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M
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خلال اليوم، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ -0.000221647309135922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LATENT ARENA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000221647309135922
|-38.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LATENT ARENA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-25.66%
-38.31%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
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