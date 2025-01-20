سعر Late Capitalism (L8CAP)
سعر Late Capitalism (L8CAP) المباشر لليوم هو USD 0.00228827. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M. يتم تحديث سعر L8CAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Late Capitalism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.88K
- تغيير سعر Late Capitalism خلال اليوم هو -26.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر L8CAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر L8CAP.
خلال اليوم، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ -0.000819210291836762 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000819210291836762
|-26.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Late Capitalism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.74%
-26.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 L8CAP إلى AUD
A$0.0036841147
|1 L8CAP إلى GBP
￡0.0018763814
|1 L8CAP إلى EUR
€0.0022196219
|1 L8CAP إلى USD
$0.00228827
|1 L8CAP إلى MYR
RM0.010297215
|1 L8CAP إلى TRY
₺0.0813708812
|1 L8CAP إلى JPY
¥0.3577023664
|1 L8CAP إلى RUB
₽0.2350739771
|1 L8CAP إلى INR
₹0.1980955339
|1 L8CAP إلى IDR
Rp37.5126169488
|1 L8CAP إلى PHP
₱0.1338866777
|1 L8CAP إلى EGP
￡E.0.1152143945
|1 L8CAP إلى BRL
R$0.0138897989
|1 L8CAP إلى CAD
C$0.0032951088
|1 L8CAP إلى BDT
৳0.2780019223
|1 L8CAP إلى NGN
₦3.5642780001
|1 L8CAP إلى UAH
₴0.096336167
|1 L8CAP إلى VES
Bs0.12585485
|1 L8CAP إلى PKR
Rs0.6375577874
|1 L8CAP إلى KZT
₸1.213927235
|1 L8CAP إلى THB
฿0.0788995496
|1 L8CAP إلى TWD
NT$0.0753069657
|1 L8CAP إلى CHF
Fr0.0020823257
|1 L8CAP إلى HKD
HK$0.0178027406
|1 L8CAP إلى MAD
.د.م0.0229742308