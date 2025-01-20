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سعر Late Capitalism (L8CAP) المباشر لليوم هو USD 0.00228827 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M . يتم تحديث سعر L8CAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Late Capitalism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.88K - تغيير سعر Late Capitalism خلال اليوم هو -26.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر Late Capitalism (L8CAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ -0.000819210291836762 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Late Capitalism مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000819210291836762 -26.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Late Capitalism (L8CAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Late Capitalism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00231819$ 0.00231819 $ 0.00231819 24 ساعة مرتفع $ 0.00317602$ 0.00317602 $ 0.00317602 عالية طوال الوقت $ 0.00318447$ 0.00318447 $ 0.00318447 تغير السعر (1 ساعة) -3.74% تغير السعر (1يوم) -26.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Late Capitalism (L8CAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: