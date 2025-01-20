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سعر Last Memories (GEEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GEEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Last Memories الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.18K - تغيير سعر Last Memories خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Last Memories (GEEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Last Memories مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Last Memories مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Last Memories مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Last Memories مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ 0 -79.59% 60 يوم $ 0 -88.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Last Memories (GEEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Last Memories: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01461187$ 0.01461187 $ 0.01461187 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +1.04%

معلومات سوق Last Memories (GEEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: