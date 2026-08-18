سعر Laso Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Laso Finance (LASO) اليوم هو $ 0.127527، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LASO الحالي إلى USD هو $ 0.127527 لكل LASO.

يحتل Laso Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,645,081، مع عرض متداول قدره 12.90M LASO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LASO بين $ 0.127285 (أدنى) و$ 0.128504 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.166147، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.119101.

على المدى القصير، تحرك LASO بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-3.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 435.18.

معلومات سوق Laso Finance (LASO)

القيمة السوقية $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M الحجم (24 ساعة) $ 435.18$ 435.18 $ 435.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M إمداد دورة التداول 12.90M 12.90M 12.90M إجمالي العرض 29,999,941.575688 29,999,941.575688 29,999,941.575688

القيمة السوقية الحالية لـ Laso Finance هي $ 1.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 435.18. العرض المتداول لـ LASO يبلغ 12.90M، مع إجمالي عرض 29999941.575688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.83M.