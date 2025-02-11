سعر Larva Lads (LAD)
سعر Larva Lads (LAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Larva Lads الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.66K
- تغيير سعر Larva Lads خلال اليوم هو +21.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Larva Lads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Larva Lads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Larva Lads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Larva Lads مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Larva Lads: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.69%
+21.30%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.
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