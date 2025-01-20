سعر Larry (LARRY)
سعر Larry (LARRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LARRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Larry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.40K
- تغيير سعر Larry خلال اليوم هو -17.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Larry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Larry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Larry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Larry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.35%
|30 يوم
|$ 0
|+3,873.99%
|60 يوم
|$ 0
|+4,828.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Larry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.31%
-17.35%
-39.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Its a meme coin based on the Twitter Bird. What makes your project unique? Larry is the name of the twitter bird and it is very close to elon musk. History of your project. The concept was perceived by two devs who wanted to create a meme coin that was relevant to the current market and massively meme able. What’s next for your project? Community development, marketing and further development. What can your token be used for? It is a store of value, can be used as rewards.
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